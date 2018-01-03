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    Под Саратовом женщина из ревности задушила любовника поясом от халата

    3 комментария
    • Фото: chpsaratov.ru
    Под Саратовом женщина из ревности задушила любовника поясом от халата

    Под Саратовом женщина из ревности задушила любовника поясом от халата

    Под Саратовом женщина из ревности задушила любовника поясом от халата
  • Фото: chpsaratov.ru

    • Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Саратовской области, которая задушила любовника поясом от халата.

    По версии следствия, женщина заподозрила в измене своего сожителя, с которым не раз ссорилась на почве ревности. Она разыскала мужчину в доме общей знакомой, набросилась на него с ножом и ранила в грудь и живот. После этого накинула ему на шею пояс от халата и задушила.

    Кроме того, ревнивая женщина дважды ударила ножом и свою соперницу, которая с травмами была доставлена в больницу.

    Сейчас злоумышленница задержана. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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