Под Саратовом женщина из ревности задушила любовника поясом от халата

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Саратовской области, которая задушила любовника поясом от халата.
По версии следствия, женщина заподозрила в измене своего сожителя, с которым не раз ссорилась на почве ревности. Она разыскала мужчину в доме общей знакомой, набросилась на него с ножом и ранила в грудь и живот. После этого накинула ему на шею пояс от халата и задушила.
Кроме того, ревнивая женщина дважды ударила ножом и свою соперницу, которая с травмами была доставлена в больницу.
Сейчас злоумышленница задержана. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Кроме того, ревнивая женщина дважды ударила ножом и свою соперницу, которая с травмами была доставлена в больницу.
Сейчас злоумышленница задержана. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
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