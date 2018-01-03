Саакашвили заявил о сговоре Порошенко и Путина против него

Экс-президент Грузии, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили уверен, что президенты Украины и России вступили в заговор против него.
Слова Михаила Саакашвили приводит пресс-служба партии «Движение новых сил», которую возглавляет оппозиционер.
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области: «Источник из администрации президента сообщал мне о том, что готовится лишение меня гражданства, потом мой арест. Теперь этот же источник сообщил, что 21 декабря был разговор Путина и Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла обо мне и о том, чтобы дать приказ (бизнесмену Сергею) Курченко что-то подтвердить или дать какие-то показания на меня».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили митинги в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Луценко демонстрировал записи телефонных разговоров, где фигурируют якобы Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными и требовал отдать записи на экспертизу в Великобританию или США.
Против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Оппозиционер был задержан 8 декабря, однако суд отказался его арестовывать. Тем не менее Саакашвили сейчас грозит до пяти лет тюрьмы.
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области: «Источник из администрации президента сообщал мне о том, что готовится лишение меня гражданства, потом мой арест. Теперь этот же источник сообщил, что 21 декабря был разговор Путина и Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла обо мне и о том, чтобы дать приказ (бизнесмену Сергею) Курченко что-то подтвердить или дать какие-то показания на меня».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили митинги в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Луценко демонстрировал записи телефонных разговоров, где фигурируют якобы Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными и требовал отдать записи на экспертизу в Великобританию или США.
Против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Оппозиционер был задержан 8 декабря, однако суд отказался его арестовывать. Тем не менее Саакашвили сейчас грозит до пяти лет тюрьмы.
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