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    Саакашвили заявил о сговоре Порошенко и Путина против него

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    • Фото: Сивков Петр / ТАСС
    Саакашвили заявил о сговоре Порошенко и Путина против него

    Саакашвили заявил о сговоре Порошенко и Путина против него

    Саакашвили заявил о сговоре Порошенко и Путина против него
  • Фото: Сивков Петр / ТАСС

    • Экс-президент Грузии, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили уверен, что президенты Украины и России вступили в заговор против него.

    Слова Михаила Саакашвили приводит пресс-служба партии «Движение новых сил», которую возглавляет оппозиционер.

    Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области: «Источник из администрации президента сообщал мне о том, что готовится лишение меня гражданства, потом мой арест. Теперь этот же источник сообщил, что 21 декабря был разговор Путина и Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла обо мне и о том, чтобы дать приказ (бизнесмену Сергею) Курченко что-то подтвердить или дать какие-то показания на меня».

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    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили митинги в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Луценко демонстрировал записи телефонных разговоров, где фигурируют якобы Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными и требовал отдать записи на экспертизу в Великобританию или США.

    Против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Оппозиционер был задержан 8 декабря, однако суд отказался его арестовывать. Тем не менее Саакашвили сейчас грозит до пяти лет тюрьмы.

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