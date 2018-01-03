В соцсетях высмеяли похожее на скатерть новогоднее платье Меланьи Трамп

Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns.

Who wore it best?

1) The Bunny Rabbit

2) The Shower Curtain

3) Danai Gurira

4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv — #HillarySupporter #Resist (@OFDHILLARY2016) 3 января 2018 г.

На вечеринку Меланья Трамп прибыла в сопровождении мужа и сына Бэррона. Мужчины надели классические черные смокинги, белые рубашки и бабочки. Первая леди выбрала пепельно-розовое и расшитое пайетками платье британского бренда Erdem стоимостью более 5 тысяч долларов, декорированное цветочной вышивкой, а также розовые туфли на высоком каблуке.В соцсетях многие раскритиковали наряд первой леди, сравнив эксклюзивное платье с дешевой китайской скатертью с рынка, с занавеской в душе и покрывалом в спальне. Один из пользователей предположил, что таким образом Меланья отвлекает внимание от «упитанного» Трампа, другой сравнил первую леди с рождественским кроликом.