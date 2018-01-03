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    В соцсетях высмеяли похожее на скатерть новогоднее платье Меланьи Трамп

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    В соцсетях высмеяли похожее на скатерть новогоднее платье Меланьи Трамп

    В соцсетях высмеяли похожее на скатерть новогоднее платье Меланьи Трамп

    В соцсетях высмеяли похожее на скатерть новогоднее платье Меланьи Трамп
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • В соцсетях обсуждают наряд супруги американского президента Меланьи Трамп, который она выбрала для новогодней вечеринки в роскошном особняке Мар-а-Лаго.

    На вечеринку Меланья Трамп прибыла в сопровождении мужа и сына Бэррона. Мужчины надели классические черные смокинги, белые рубашки и бабочки. Первая леди выбрала пепельно-розовое и расшитое пайетками платье британского бренда Erdem стоимостью более 5 тысяч долларов, декорированное цветочной вышивкой, а также розовые туфли на высоком каблуке.

    В соцсетях многие раскритиковали наряд первой леди, сравнив эксклюзивное платье с дешевой китайской скатертью с рынка, с занавеской в душе и покрывалом в спальне. Один из пользователей предположил, что таким образом Меланья отвлекает внимание от «упитанного» Трампа, другой сравнил первую леди с рождественским кроликом.



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