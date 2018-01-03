Названы самые посещаемые в новогоднюю ночь станции метро в Москве

Более 100 тысяч пассажиров воспользовались станцией метро «Охотный Ряд» в новогоднюю ночь — она стала самой популярной среди москвичей и гостей столицы.
В Московском метрополитене отмечают, что станция метро «Охотный ряд» становится самой популярной в новогоднюю ночь традиционно, так как находится в самом центре, рядом с Красной площадью.
На втором месте по посещаемости — станция «Площадь Революции», там 31 декабря побывали 62,4 тысячи пассажиров. Тройку лидеров по пассажиропотоку замыкает «Пушкинская» — ей воспользовались более 50 тысяч человек.
А мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» отметил, что прошедшие с 31 декабря по 3 января праздничные новогодние гуляния стали сами массовыми за всю историю города.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов».
Также Собянин поблагодарил 3,5 тысячи артистов и музыкантов, которые принимали участие в московском фестивале «Путешествие в Рождество».
Тверская улица в Новый год и первые дни праздников была перекрыта для автомобильного движения, а московское метро и МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января работали всю ночь.
На втором месте по посещаемости — станция «Площадь Революции», там 31 декабря побывали 62,4 тысячи пассажиров. Тройку лидеров по пассажиропотоку замыкает «Пушкинская» — ей воспользовались более 50 тысяч человек.
А мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» отметил, что прошедшие с 31 декабря по 3 января праздничные новогодние гуляния стали сами массовыми за всю историю города.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов».
Также Собянин поблагодарил 3,5 тысячи артистов и музыкантов, которые принимали участие в московском фестивале «Путешествие в Рождество».
Тверская улица в Новый год и первые дни праздников была перекрыта для автомобильного движения, а московское метро и МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января работали всю ночь.
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