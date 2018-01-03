Венесуэла допустила долговой дефолт

Венесуэла пропустила очередной долговой платеж размером в 35 млн долларов.
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Венесуэла пропустила очередной долговой платеж по облигациям, несмотря на 30-дневную отсрочку. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на рейтинговое агентство S&P, сумма очередной задолженности составила 35 млн долларов.
Таким образом, за три дня нового года правительство Венесуэлы и государственная нефтегазовая корпорация Petroleos de Venezuela SA пропустили долговые платежи на сумму 1,28 млрд долларов. Всего стране предстоит в 2018 году погасить долги на сумму 9 млрд долларов, и, по данным S&P, вероятность еще одного дефолта по платежам в ближайшие 3 месяца составляет 50%.
Из-за политики жесткого валютного контроля последних 15 лет и инфляции, которая в следующем году может перевалить за 2000%, национальная валюта практически обесценилась. Чтобы вывести страну из кризиса, президент Николас Мадуро намерен ввести национальную криптовалюту петро.
Таким образом, за три дня нового года правительство Венесуэлы и государственная нефтегазовая корпорация Petroleos de Venezuela SA пропустили долговые платежи на сумму 1,28 млрд долларов. Всего стране предстоит в 2018 году погасить долги на сумму 9 млрд долларов, и, по данным S&P, вероятность еще одного дефолта по платежам в ближайшие 3 месяца составляет 50%.
Из-за политики жесткого валютного контроля последних 15 лет и инфляции, которая в следующем году может перевалить за 2000%, национальная валюта практически обесценилась. Чтобы вывести страну из кризиса, президент Николас Мадуро намерен ввести национальную криптовалюту петро.
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