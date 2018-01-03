Иран намерен открыть доступ к Telegram и Instagram 5 января

Власти Ирана планируют 5 января полностью снять ограничения с мессенджера Telegram и соцсети Instagram.
Как рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике в меджлисе Али Реза Рахими, блокировка была введена на короткий срок, ожидается, что 5 января Telegram и Instagram начнут работать в обычном режиме, сообщает агентство IRNA.
Напомним, иранские власти ограничили доступ к Telegram и Instagram на фоне антиправительственных акций в стране. По словам Павла Дурова, Telegram был заблокирован, после того как администрация мессенджера отказалась закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.
Массовые акции протеста в Иране начались 28 декабря 2017 года. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Кроме того, крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. В Мешхеде полиция арестовала более 50 человек за участие в несанкционированной акции и уничтожение госсобственности.
Напомним, иранские власти ограничили доступ к Telegram и Instagram на фоне антиправительственных акций в стране. По словам Павла Дурова, Telegram был заблокирован, после того как администрация мессенджера отказалась закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.
Массовые акции протеста в Иране начались 28 декабря 2017 года. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Кроме того, крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. В Мешхеде полиция арестовала более 50 человек за участие в несанкционированной акции и уничтожение госсобственности.
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