Минюст Украины уволил сотрудника, заставлявшего исполнять песню бандеровцев на собеседованиях

Минюст Украины уволил начальника Львовского управления юстиции, который требовал от поступающих на работу петь песню бандеровцев.
Министерство юстиции Украины по результатам служебного расследования уволило начальника Львовского территориального управления юстиции Ярослава Жукровского. Как сообщила пресс-служба Минюста, в его действиях было обнаружено превышение служебных полномочий, нарушение конституции Украины и ряда других законов.
Как сообщает «Интерфакс», расследование против Жукровского было начато ещё в сентябре 2017 года. Тогда стало известно, что при приеме на работу в отделение он требовал от соискателей назвать дату рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, а также исполнить песню его последователей.
Пресс-служба Минюста Украины: «На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области».
В пресс-службе добавили, что Жукровский не явился на заседание дисциплинарной комиссии и отказался давать какие-либо объяснения.
Как сообщает «Интерфакс», расследование против Жукровского было начато ещё в сентябре 2017 года. Тогда стало известно, что при приеме на работу в отделение он требовал от соискателей назвать дату рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, а также исполнить песню его последователей.
Пресс-служба Минюста Украины: «На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области».
В пресс-службе добавили, что Жукровский не явился на заседание дисциплинарной комиссии и отказался давать какие-либо объяснения.
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