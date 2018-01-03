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    Глава мормонов скончался в США в возрасте 90 лет

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    • Фото: Reuters © 2018, Jim Urquhart
    Глава мормонов скончался в США в возрасте 90 лет

    Глава мормонов скончался в США в возрасте 90 лет

    Глава мормонов скончался в США в возрасте 90 лет
  • Фото: Reuters © 2018, Jim Urquhart

    • Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в Солт-Лейк-Сити.

    Томас Спенсер Монсон скончался на 91-м году жизни в своем доме в Солт-Лейк-Сити, сообщается на официальном сайте Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

    В 2008 году Монсон сменил на посту президента церкви своего предшественника Гордона Хинкли. Был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США. При администрации Рональда Рейгана Монсон был членом в президентском совете по частной деятельности, сообщает РИА Новости.

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