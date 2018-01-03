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    Charlie Hebdo рассказал о крупных тратах на неприступный бункер для журналистов

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    • Фото: charliehebdo.fr
    Charlie Hebdo рассказал о крупных тратах на неприступный бункер для журналистов

    Charlie Hebdo рассказал о крупных тратах на неприступный бункер для журналистов

    Charlie Hebdo рассказал о крупных тратах на неприступный бункер для журналистов
  • Фото: charliehebdo.fr

    • Сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный третьей годовщине террористического нападения на свою редакцию.

    Специальный номер Charlie Hebdo вышел под названием «Три года внутри консервной банки». В передовой статье главный редактор карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) рассказал о крупных финансовых расходах, которые несет издание из-за того, что рабочие помещения пришлось превратить в неприступный бункер ради защиты журналистов.

    По его словам, оплата полицейского сопровождения работников и охраны здания, а также укрепление входа в помещение редакции и другие меры безопасности «обходятся Charlie Hebdo примерно в 1–1,5 млн евро в год». Редактор уточняет, что это равнозначно потере доходов от продажи 800 тысяч номеров журнала. По мнению Рисса, эту ситуацию нельзя считать нормальной.

    Лоран Суриссо, главный редактор Charlie Hebdo: «Нельзя считать нормальным, что печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают».

    Напомним, 7 января 2015 года несколько террористов, вооруженных автоматами Калашникова и скрывающих лица под масками, ворвались в редакцию еженедельника Charlie Hebdo и с криками «Аллах акбар!» расстреляли 10 сотрудников, в том числе четверых карикатуристов. Жертвами убийц также стали двое полицейских. Еще 11 человек были ранены.

    Незадолго до этого Charlie Hebdo публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда, а за час до расстрела в Twitter-аккаунте издания появилась карикатура на главаря «Исламского государства».



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