Charlie Hebdo рассказал о крупных тратах на неприступный бункер для журналистов

Сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный третьей годовщине террористического нападения на свою редакцию.
Специальный номер Charlie Hebdo вышел под названием «Три года внутри консервной банки». В передовой статье главный редактор карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) рассказал о крупных финансовых расходах, которые несет издание из-за того, что рабочие помещения пришлось превратить в неприступный бункер ради защиты журналистов.
По его словам, оплата полицейского сопровождения работников и охраны здания, а также укрепление входа в помещение редакции и другие меры безопасности «обходятся Charlie Hebdo примерно в 1–1,5 млн евро в год». Редактор уточняет, что это равнозначно потере доходов от продажи 800 тысяч номеров журнала. По мнению Рисса, эту ситуацию нельзя считать нормальной.
Лоран Суриссо, главный редактор Charlie Hebdo: «Нельзя считать нормальным, что печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают».
Напомним, 7 января 2015 года несколько террористов, вооруженных автоматами Калашникова и скрывающих лица под масками, ворвались в редакцию еженедельника Charlie Hebdo и с криками «Аллах акбар!» расстреляли 10 сотрудников, в том числе четверых карикатуристов. Жертвами убийц также стали двое полицейских. Еще 11 человек были ранены.
Незадолго до этого Charlie Hebdo публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда, а за час до расстрела в Twitter-аккаунте издания появилась карикатура на главаря «Исламского государства».
По его словам, оплата полицейского сопровождения работников и охраны здания, а также укрепление входа в помещение редакции и другие меры безопасности «обходятся Charlie Hebdo примерно в 1–1,5 млн евро в год». Редактор уточняет, что это равнозначно потере доходов от продажи 800 тысяч номеров журнала. По мнению Рисса, эту ситуацию нельзя считать нормальной.
Лоран Суриссо, главный редактор Charlie Hebdo: «Нельзя считать нормальным, что печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают».
Напомним, 7 января 2015 года несколько террористов, вооруженных автоматами Калашникова и скрывающих лица под масками, ворвались в редакцию еженедельника Charlie Hebdo и с криками «Аллах акбар!» расстреляли 10 сотрудников, в том числе четверых карикатуристов. Жертвами убийц также стали двое полицейских. Еще 11 человек были ранены.
Незадолго до этого Charlie Hebdo публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда, а за час до расстрела в Twitter-аккаунте издания появилась карикатура на главаря «Исламского государства».
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