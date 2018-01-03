Савченко пригрозила киевским чиновникам «расплатой кровью»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила надежду, что революция на Украине «возьмет реванш».
Киевские чиновники, которые пришли к власти «на крови», должны ответить за свои поступки. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne. Она также выразила надежду, что революция на Украине «возьмет реванш».
Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо».
Савченко добавила, что дальнейшее развитие украинского государства возможно лишь тогда, когда в стране будет восстановлена справедливость.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо».
Савченко добавила, что дальнейшее развитие украинского государства возможно лишь тогда, когда в стране будет восстановлена справедливость.
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