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    Савченко пригрозила киевским чиновникам «расплатой кровью»

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Григорий Костин
    Савченко пригрозила киевским чиновникам «расплатой кровью»

    Савченко пригрозила киевским чиновникам «расплатой кровью»

    Савченко пригрозила киевским чиновникам «расплатой кровью»
  • Фото: РИА Новости, Григорий Костин

    • Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила надежду, что революция на Украине «возьмет реванш».

    Киевские чиновники, которые пришли к власти «на крови», должны ответить за свои поступки. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne. Она также выразила надежду, что революция на Украине «возьмет реванш».

    Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо».

    Савченко добавила, что дальнейшее развитие украинского государства возможно лишь тогда, когда в стране будет восстановлена справедливость.

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