Посольство РФ поможет семье погибшей в Бельгии россиянки

Посольство РФ в Бельгии помогает с оформлением документов семье россиянки, погибшей в новогоднюю ночь на катке в Брюгге.
Об этом сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
Представитель посольства: «Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов».
Ранее сообщалось, что туристка из России погибла в Бельгии. Женщина решила покататься на коньках на закрытом для посещения катке в новогоднюю ночь, упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Ей вызвали скорую, однако от госпитализации россиянка отказалась.
На следующее утро пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась на больничной койке. Возбуждено уголовное дело.
Представитель посольства: «Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов».
Ранее сообщалось, что туристка из России погибла в Бельгии. Женщина решила покататься на коньках на закрытом для посещения катке в новогоднюю ночь, упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Ей вызвали скорую, однако от госпитализации россиянка отказалась.
На следующее утро пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась на больничной койке. Возбуждено уголовное дело.
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