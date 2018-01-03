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    Посольство РФ поможет семье погибшей в Бельгии россиянки

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    • Фото: belgium.mid.ru
    Посольство РФ поможет семье погибшей в Бельгии россиянки

    Посольство РФ поможет семье погибшей в Бельгии россиянки

    Посольство РФ поможет семье погибшей в Бельгии россиянки
  • Фото: belgium.mid.ru

    • Посольство РФ в Бельгии помогает с оформлением документов семье россиянки, погибшей в новогоднюю ночь на катке в Брюгге.

    Об этом сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

    Представитель посольства: «Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов».

    Ранее сообщалось, что туристка из России погибла в Бельгии. Женщина решила покататься на коньках на закрытом для посещения катке в новогоднюю ночь, упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Ей вызвали скорую, однако от госпитализации россиянка отказалась.

    На следующее утро пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась на больничной койке. Возбуждено уголовное дело.

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