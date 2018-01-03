В Петербурге задержали подозреваемого в телефонном терроризме

Полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, сообщил о минировании продуктового магазина на улице Партизана Германа в Петербурге.
Задержанному 24 года. Мужчину задержали по горячим следам после сообщения о минировании магазина в Санкт-Петербурге.
В ГУМВД отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Волна телефонного терроризма накрыла Россию в сентябре 2017 года. В 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. В ФСБ сообщали, что анонимные звонки поступали в различные учреждения 75 из 85 регионов России. В МВД отмечали, что ущерб от телефонного терроризма в стране исчисляется миллиардами рублей.
Также было установлено, что кибератака на Россию по большей части велась с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.
Напомним, в конце 2017 года в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Пострадали 18 человек. Бомбу в ячейку магазина заложил местный житель Дмитрий Лукьяненко. Следствие установило, что обвиняемый самостоятельно изготовил и заложил бомбу. Недалеко от места преступления он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах преступления, а также фотографии взрывного устройства. Оказалось, что Лукьяненко устроил взрыв из ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. Лукьяненко арестован, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
В ГУМВД отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Волна телефонного терроризма накрыла Россию в сентябре 2017 года. В 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. В ФСБ сообщали, что анонимные звонки поступали в различные учреждения 75 из 85 регионов России. В МВД отмечали, что ущерб от телефонного терроризма в стране исчисляется миллиардами рублей.
Также было установлено, что кибератака на Россию по большей части велась с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.
Напомним, в конце 2017 года в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Пострадали 18 человек. Бомбу в ячейку магазина заложил местный житель Дмитрий Лукьяненко. Следствие установило, что обвиняемый самостоятельно изготовил и заложил бомбу. Недалеко от места преступления он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах преступления, а также фотографии взрывного устройства. Оказалось, что Лукьяненко устроил взрыв из ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. Лукьяненко арестован, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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