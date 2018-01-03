Соседи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Соседи 16+
    •  

    Майк Тайсон решил обзавестись плантацией марихуаны

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj
    Майк Тайсон решил обзавестись плантацией марихуаны

    Майк Тайсон решил обзавестись плантацией марихуаны

    Майк Тайсон решил обзавестись плантацией марихуаны
  • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj

    • Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон займется выращиванием марихуаны и ее переработкой.

    Как передает портал The Blast, Тайсон, считающийся я одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий, купил более 16 гектаров земли в штате Калифорния, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях.

    С ноября 2016 года жителям штата после достижения 21 года разрешено курить марихуану, выращивать ее для личного применения и также хранить в небольших количествах. Половину участка Тайсон отвел под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по ее переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов. Кроме того, компания бывшего чемпиона займется исследованиями в области медицинского применения марихуаны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru