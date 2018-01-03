Майк Тайсон решил обзавестись плантацией марихуаны

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон займется выращиванием марихуаны и ее переработкой.
Как передает портал The Blast, Тайсон, считающийся я одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий, купил более 16 гектаров земли в штате Калифорния, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях.
С ноября 2016 года жителям штата после достижения 21 года разрешено курить марихуану, выращивать ее для личного применения и также хранить в небольших количествах. Половину участка Тайсон отвел под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по ее переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов. Кроме того, компания бывшего чемпиона займется исследованиями в области медицинского применения марихуаны.
С ноября 2016 года жителям штата после достижения 21 года разрешено курить марихуану, выращивать ее для личного применения и также хранить в небольших количествах. Половину участка Тайсон отвел под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по ее переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов. Кроме того, компания бывшего чемпиона займется исследованиями в области медицинского применения марихуаны.
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