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    Минобороны РФ: в Сирии разбился российский вертолет, оба пилота погибли

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Минобороны РФ: в Сирии разбился российский вертолет, оба пилота погибли

    Минобороны РФ: в Сирии разбился российский вертолет, оба пилота погибли

    Минобороны РФ: в Сирии разбился российский вертолет, оба пилота погибли
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Двое пилотов российского вертолета Ми-24 погибли в Сирии при совершении жесткой посадки недалеко от аэродрома Хама.

    О крушении вертолета Ми-24 в среду сообщило «Интерфаксу» Минобороны РФ. Инцидент произошел 31 декабря. Уточняется, что причиной крушения стала техническая неисправность.

    Из сообщения Минобороны РФ: «При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли».

    Борттехник вертолета получил травмы, но выжил. Его эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

    В Минобороны подчеркнули, что вертолет не подвергался обстрелу во время полета.

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