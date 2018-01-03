Минобороны РФ: в Сирии разбился российский вертолет, оба пилота погибли

Двое пилотов российского вертолета
Ми-24 погибли в Сирии при совершении жесткой посадки недалеко от аэродрома Хама.
О крушении вертолета Ми-24 в среду сообщило «Интерфаксу» Минобороны РФ. Инцидент произошел 31 декабря. Уточняется, что причиной крушения стала техническая неисправность.
Из сообщения Минобороны РФ: «При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли».
Борттехник вертолета получил травмы, но выжил. Его эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
В Минобороны подчеркнули, что вертолет не подвергался обстрелу во время полета.
Из сообщения Минобороны РФ: «При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли».
Борттехник вертолета получил травмы, но выжил. Его эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
В Минобороны подчеркнули, что вертолет не подвергался обстрелу во время полета.
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