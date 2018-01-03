Новосибирские физики изобрели электронную пушку для лечения рака

Новосибирские ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН разработали электронную пушку, с помощью которой можно лечить раковые опухоли.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего научно-исследовательской лабораторией института Николая Винокурова, новая высокочастотная электронная пушка позволит на порядок повысить мощность излучения установки, уже имеющейся в институте. По его словам, сейчас ученые работают над диагностической аппаратурой, чтобы проверить параметры электронного пучка. Также совершенствуются системы, которые транспортируют электроны от источника до того места, где они применяются для генерации излучения.
В установках Института ядерной физики электронный пучок используется для генерации рентгеновского и терагерцового излучения, а также при различных исследованиях — физических, химических, биологических.
Николай Винокуров, заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ: «Если рентгеновское облучение делать при помощи „сеточки“ из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше».
Винокуров добавил, что главная задача ученых сейчас — подобрать правильные терапевтические дозы излучения.
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера — один из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.
В установках Института ядерной физики электронный пучок используется для генерации рентгеновского и терагерцового излучения, а также при различных исследованиях — физических, химических, биологических.
Николай Винокуров, заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ: «Если рентгеновское облучение делать при помощи „сеточки“ из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше».
Винокуров добавил, что главная задача ученых сейчас — подобрать правильные терапевтические дозы излучения.
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера — один из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.
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