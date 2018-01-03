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    Новосибирские физики изобрели электронную пушку для лечения рака

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    Новосибирские физики изобрели электронную пушку для лечения рака

    Новосибирские физики изобрели электронную пушку для лечения рака

    Новосибирские ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН разработали электронную пушку, с помощью которой можно лечить раковые опухоли.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего научно-исследовательской лабораторией института Николая Винокурова, новая высокочастотная электронная пушка позволит на порядок повысить мощность излучения установки, уже имеющейся в институте. По его словам, сейчас ученые работают над диагностической аппаратурой, чтобы проверить параметры электронного пучка. Также совершенствуются системы, которые транспортируют электроны от источника до того места, где они применяются для генерации излучения.

    В установках Института ядерной физики электронный пучок используется для генерации рентгеновского и терагерцового излучения, а также при различных исследованиях — физических, химических, биологических.

    Николай Винокуров, заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ: «Если рентгеновское облучение делать при помощи „сеточки“ из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше».

    Винокуров добавил, что главная задача ученых сейчас — подобрать правильные терапевтические дозы излучения.

    Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера — один из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.

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