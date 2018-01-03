На Украине из-за сбоя отключили энергоблок Хмельницкой АЭС

Энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции в украинском городе Нетишин отключен для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора.
В пресс-службе украинского «Энергоатома» сообщили, что неполадки возникли в уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора. В компании подчеркивают, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме.
Энергоблок был отключен около 2 часов ночи по местному времени.
Из сообщения «Энергоатома»: «При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было».
На Хмельницкой АЭС расположены два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Они были подключены к энергосети в 1987 и 2004 годах. На первом энергоблоке велись ремонтные работы. Основное назначение ХАЭС — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины, сообщает РИА Новости.
Энергоблок был отключен около 2 часов ночи по местному времени.
Из сообщения «Энергоатома»: «При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было».
На Хмельницкой АЭС расположены два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Они были подключены к энергосети в 1987 и 2004 годах. На первом энергоблоке велись ремонтные работы. Основное назначение ХАЭС — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины, сообщает РИА Новости.
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