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    На Украине из-за сбоя отключили энергоблок Хмельницкой АЭС

    3 комментария
    • Фото: Хмельницкая АЭС
    На Украине <nobr>из-за</nobr> сбоя отключили энергоблок Хмельницкой АЭС

    На Украине из-за сбоя отключили энергоблок Хмельницкой АЭС

    На Украине <nobr>из-за</nobr> сбоя отключили энергоблок Хмельницкой АЭС
  • Фото: Хмельницкая АЭС

    • Энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции в украинском городе Нетишин отключен для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора.

    В пресс-службе украинского «Энергоатома» сообщили, что неполадки возникли в уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора. В компании подчеркивают, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме.

    Энергоблок был отключен около 2 часов ночи по местному времени.

    Из сообщения «Энергоатома»: «При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было».

    На Хмельницкой АЭС расположены два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Они были подключены к энергосети в 1987 и 2004 годах. На первом энергоблоке велись ремонтные работы. Основное назначение ХАЭС — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины, сообщает РИА Новости.

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