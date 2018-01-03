Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах

Из-за урагана «Элеанор» в Париже и его пригородах без света остались 200 тысяч квартир. Нарушено движение поездов, в аэропорту Шарля де Голля задерживаются рейсы.
Двести тысяч квартир в Париже и его окрестностях остались без электричества из-за урагана «Элеанор». Об этом в среду сообщила в своем Twitter национальная компания электроснабжения Enedis. В компании уточнили, что над восстановлением электроснабжения работают 2 тысячи специалистов.
Из-за урагана «Элеанор» в 51 регионе Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Скорость ветра местами достигает 140 километров в час. В парижском регионе из-за упавших на рельсы деревьев нарушено движение пригородных поездов, сообщили в государственной железнодорожной компании SNCF. В аэропорту Шарля де Голля было задержано несколько вылетов, однако, по данным электронного табло, ни один рейс пока не был отменен.
Из-за урагана «Элеанор» в 51 регионе Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Скорость ветра местами достигает 140 километров в час. В парижском регионе из-за упавших на рельсы деревьев нарушено движение пригородных поездов, сообщили в государственной железнодорожной компании SNCF. В аэропорту Шарля де Голля было задержано несколько вылетов, однако, по данным электронного табло, ни один рейс пока не был отменен.
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