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    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах. Париж, Франция, железные дороги, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах

    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах

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    • Фото: @Independent_ie / twitter.com
    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах

    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах

    Ураган «Элеанор» обесточил 200 тысяч квартир в Париже и его пригородах
    • Фото: @Independent_ie / twitter.com

      • Из-за урагана «Элеанор» в Париже и его пригородах без света остались 200 тысяч квартир. Нарушено движение поездов, в аэропорту Шарля де Голля задерживаются рейсы.

      Двести тысяч квартир в Париже и его окрестностях остались без электричества из-за урагана «Элеанор». Об этом в среду сообщила в своем Twitter национальная компания электроснабжения Enedis. В компании уточнили, что над восстановлением электроснабжения работают 2 тысячи специалистов.

      Из-за урагана «Элеанор» в 51 регионе Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Скорость ветра местами достигает 140 километров в час. В парижском регионе из-за упавших на рельсы деревьев нарушено движение пригородных поездов, сообщили в государственной железнодорожной компании SNCF. В аэропорту Шарля де Голля было задержано несколько вылетов, однако, по данным электронного табло, ни один рейс пока не был отменен.

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