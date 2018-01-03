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    Ученые выяснили, почему мужчины предпочитают блондинок

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson
    Ученые выяснили, почему мужчины предпочитают блондинок

    Ученые выяснили, почему мужчины предпочитают блондинок

    Ученые выяснили, почему мужчины предпочитают блондинок
  • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson

    • Блондинки кажутся мужчинам более молодыми и здоровыми, а также более доступными, чем женщины с темными волосами.

    К такому выводу пришли ученые из Университета Оксберг в американском штате Миннесота. Они исследовали реакцию 110 мужчин, которым показывали сгенерированные компьютером изображения женщин — блондинок, шатенок и брюнеток.

    Исследование подтвердило: блондинки кажутся сильной половине человечества более привлекательными. Отчасти это объясняется эволюционными причинами: с возрастом волосы темнеют, поэтому женщины со светлыми волосами кажутся более молодыми, а следовательно, и более здоровыми, сообщает Daily Mail.

    Кроме того, как показал эксперимент, мужчины привержены давнему стереотипу о том, что блондинки более доступны и легкомысленны. Именно поэтому представители сильного пола чаще оказывают блондинкам знаки внимания и выбирают их для непродолжительных отношений, зато в качестве жен и матерей для своих детей они предпочитают женщин с темными волосами, говорится в статье, опубликованной в Journal of Social Psychology.

    И, наконец, еще один любопытный результат исследования: оказалось, что мужчинам больше нравятся женщины со средней длиной волос, чем длинноволосые.

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