В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео

В Сети появилось видео «новогоднего залпа» из автомата, который устроил неизвестный на одной из улиц в Сочи.

2733 Сочи

стрельба

На кадрах мужчина, стоящий предположительно возле газопровода, стреляет в воздух сначала одиночными выстрелами, а затем переключает оружие на режим автоматической стрельбы и выдает целую очередь. После нарушитель спокойствия медленно уходит.



За кадром слышен смех и удивленные восклицания, что в руках у прохожего — автомат.



Местные жители отмечают в соцсетях, что намерены обратиться в полицию с заявлением о хулиганстве.

