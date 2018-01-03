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    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео. Сочи, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео

    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео

    1 комментарий
    • Фото: Yurij Tisyachniy / youtube.com
    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео

    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео

    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата: видео
    • Фото: Yurij Tisyachniy / youtube.com

      • В Сети появилось видео «новогоднего залпа» из автомата, который устроил неизвестный на одной из улиц в Сочи.

      На кадрах мужчина, стоящий предположительно возле газопровода, стреляет в воздух сначала одиночными выстрелами, а затем переключает оружие на режим автоматической стрельбы и выдает целую очередь. После нарушитель спокойствия медленно уходит.

      За кадром слышен смех и удивленные восклицания, что в руках у прохожего — автомат.

      Местные жители отмечают в соцсетях, что намерены обратиться в полицию с заявлением о хулиганстве.

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