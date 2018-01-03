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    В Чувашии задержаны 72 человека, пытавшиеся устроить бой на дороге

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    В Чувашии задержаны 72 человека, пытавшиеся устроить бой на дороге

    В Чувашии задержаны 72 человека, пытавшиеся устроить бой на дороге

    Полицейские предотвратили массовую драку в чувашском селе Калинино. Задержаны 72 человека.

    Патрулирующие поселок полицейские заметили большое скопление автомобилей на дороге. Выяснилось, что несколько десятков человек съехались на площадь для выяснения отношений.

    Как сообщили в МВД по Чувашии, для разбирательства в отдел полиции доставили 72 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

    По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района.

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