В Чувашии задержаны 72 человека, пытавшиеся устроить бой на дороге

Полицейские предотвратили массовую драку в чувашском селе Калинино. Задержаны 72 человека.
Патрулирующие поселок полицейские заметили большое скопление автомобилей на дороге. Выяснилось, что несколько десятков человек съехались на площадь для выяснения отношений.
Как сообщили в МВД по Чувашии, для разбирательства в отдел полиции доставили 72 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района.
Как сообщили в МВД по Чувашии, для разбирательства в отдел полиции доставили 72 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района.
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