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    МЧС: в России не произошло ни одной ЧС за первые дни нового года

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    МЧС: в России не произошло ни одной ЧС за первые дни нового года

    МЧС: в России не произошло ни одной ЧС за первые дни нового года

    Сотрудники МЧС в первые дни нового года спасли 239 человек, однако за все это время в России не было зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации, сообщили в ведомстве.

    Чрезвычайных ситуаций в первые дни нового года в России не допущено, сообщили на селекторном совещании в МЧС.

    Игорь Кутровский, врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ: «С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек».

    Органы управления и подразделения МЧС РФ в связи с праздничными днями были переведены в режим повышенной готовности с 25 декабря, напоминает ТАСС.

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