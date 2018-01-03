МЧС: в России не произошло ни одной ЧС за первые дни нового года

Сотрудники МЧС в первые дни нового года спасли 239 человек, однако за все это время в России не было зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации, сообщили в ведомстве.
Чрезвычайных ситуаций в первые дни нового года в России не допущено, сообщили на селекторном совещании в МЧС.
Игорь Кутровский, врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ: «С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек».
Органы управления и подразделения МЧС РФ в связи с праздничными днями были переведены в режим повышенной готовности с 25 декабря, напоминает ТАСС.
Игорь Кутровский, врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ: «С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек».
Органы управления и подразделения МЧС РФ в связи с праздничными днями были переведены в режим повышенной готовности с 25 декабря, напоминает ТАСС.
Комментарии