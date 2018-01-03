В Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год по-русски

Для детей в Латакии устроили новогодний праздник по всем традициям российских школьных утренников. В образовательном центре нарядили елку, к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка.

Маленькие сирийцы приготовили сценки и выучили стихи. Детей поздравили их ровесники из Новороссийска, с которыми они общались по видеосвязи, а также учителя и военные российского центра по примирению.



Не забыли гости образовательного центра про подарки. Воспитанникам передали рюкзаки, канцелярские принадлежности и сладости.