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    В Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год по-русски. Новый год, Сирия, дети и подростки, подарки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год по-русски

    В Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год по-русски

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    В Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год <nobr>по-русски</nobr>

    В Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год по-русски

    В Латакии маленькие сирийцы отметили Новый год <nobr>по-русски</nobr>

      Для детей в Латакии устроили новогодний праздник по всем традициям российских школьных утренников. В образовательном центре нарядили елку, к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка.

      Маленькие сирийцы приготовили сценки и выучили стихи. Детей поздравили их ровесники из Новороссийска, с которыми они общались по видеосвязи, а также учителя и военные российского центра по примирению.

      Не забыли гости образовательного центра про подарки. Воспитанникам передали рюкзаки, канцелярские принадлежности и сладости.

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