В Сен-Тропе бандиты с автоматами ограбили антикварный салон

На
юго-востоке Франции вооруженные грабители обчистили антикварный салон.
Как передает электронная версия газеты Le Parisien, в городе Сен-Тропе накануне вечером четверо бандитов в масках с помповыми ружьями и автоматом Калашникова ворвались в антикварный магазин и похитили ювелирные изделия на сотни тысяч евро.
По информации издания, нападавшие приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности. Злоумышленники натолкнулись на патруль жандармерии, когда пытались скрыться с места преступления. Завязалась погоня, в ходе которой грабители несколько раз обстреляли правоохранителей.
Там, где улицы слишком узкие для проезда машин, стражам порядка пришлось преследовать воров бегом. Несмотря на все усилия, похитителям с ценностями удалось скрыться. Их ищут на территории всего департамента Вар. По мнению местной прокуратуры, речь идет об организованной банде.
По информации издания, нападавшие приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности. Злоумышленники натолкнулись на патруль жандармерии, когда пытались скрыться с места преступления. Завязалась погоня, в ходе которой грабители несколько раз обстреляли правоохранителей.
Там, где улицы слишком узкие для проезда машин, стражам порядка пришлось преследовать воров бегом. Несмотря на все усилия, похитителям с ценностями удалось скрыться. Их ищут на территории всего департамента Вар. По мнению местной прокуратуры, речь идет об организованной банде.
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