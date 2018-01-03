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    В Сен-Тропе бандиты с автоматами ограбили антикварный салон

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    • Фото: twitter.com
    В <nobr>Сен-Тропе</nobr> бандиты с автоматами ограбили антикварный салон

    В Сен-Тропе бандиты с автоматами ограбили антикварный салон

    В <nobr>Сен-Тропе</nobr> бандиты с автоматами ограбили антикварный салон
  • Фото: twitter.com

    • На юго-востоке Франции вооруженные грабители обчистили антикварный салон.

    Как передает электронная версия газеты Le Parisien, в городе Сен-Тропе накануне вечером четверо бандитов в масках с помповыми ружьями и автоматом Калашникова ворвались в антикварный магазин и похитили ювелирные изделия на сотни тысяч евро.

    По информации издания, нападавшие приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности. Злоумышленники натолкнулись на патруль жандармерии, когда пытались скрыться с места преступления. Завязалась погоня, в ходе которой грабители несколько раз обстреляли правоохранителей.

    Там, где улицы слишком узкие для проезда машин, стражам порядка пришлось преследовать воров бегом. Несмотря на все усилия, похитителям с ценностями удалось скрыться. Их ищут на территории всего департамента Вар. По мнению местной прокуратуры, речь идет об организованной банде.

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