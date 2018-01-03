В Киеве пьяный судья пытался бежать с места ДТП на скорой: видео

В Киеве автомобилисты окружили скорую помощь, в которой оказывали помощь попавшему в ДТП пьяному судье
Киево-Святошинского районного суда Дмитрию Усатову.
В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как медики оказывают первую помощь мужчине. По словам автора видео, пострадавший пытался договориться с врачами и уехать с места ДТП.
Съемка ведется с места ДТП, которое произошло возле Житомирской трассы в Киеве. По утверждению очевидца, на трассе произошло лобовое столкновение. За рулем одной из машин находился судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. Водитель иномарки получил сильные травмы и был госпитализирован. Утверждается, что судья, который не получил ни царапины, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На кадрах видно, как медики оказывают судье помощь внутри салона скорой. Мужчина, который ведет съемку на телефон, сообщает, что свидетели аварии заблокировали карету скорой, «чтобы судья не имел возможности скрыться с места аварии». Видеозапись была опубликована на странице ДТП.Киев в Facebook.
Съемка ведется с места ДТП, которое произошло возле Житомирской трассы в Киеве. По утверждению очевидца, на трассе произошло лобовое столкновение. За рулем одной из машин находился судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. Водитель иномарки получил сильные травмы и был госпитализирован. Утверждается, что судья, который не получил ни царапины, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На кадрах видно, как медики оказывают судье помощь внутри салона скорой. Мужчина, который ведет съемку на телефон, сообщает, что свидетели аварии заблокировали карету скорой, «чтобы судья не имел возможности скрыться с места аварии». Видеозапись была опубликована на странице ДТП.Киев в Facebook.
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