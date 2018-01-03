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    Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола». ДТП, Перу, автобусы, мосты, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»

    Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»

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    Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»

    Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»

    Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»

      Поступает новая информация об обстоятельствах и количестве жертв автокатастрофы, произошедшей в Перу.

      Перуанская газета El Comercio со ссылкой на национальную полицию передает, что в ДТП с участием грузовика и автобуса погибли по меньшей мере 48 человек. Ранее сообщалось, что трагедия в районе Пасамайо унесла 36 жизней. Национальный институт гражданской обороны (INDECI) в своем Twitter подтверждает гибель 5 человек и сообщает о десятках пропавших без вести.




      Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы. Это случилось на участке серпантина, который местные жители называют «поворотом дьявола» (Curva del Diablo) из-за его особой опасности. Дело в том, что трасса узкая, с резкими изгибами, к тому же не защищена отбойниками. После столкновения машин висячий мост через реку Апуримак обрушился, автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть со 100-метровой высоты.

      Обстоятельства этой трагедии повторяют события романа «Мост короля Людовика Святого» американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, рассказывается о трагедии, случившейся в Перу в XVIII веке. В июле 1714 года между Лимой и Куско при обрушении висячего моста погибли 5 человек.

      На месте ЧП сейчас идет спасательная операция, работа затруднена из-за прилива. Кроме того, к пляжу, на который упал автобус, нет подъезда. Пострадавших с тяжелыми травмами отправили в больницы на вертолетах.

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