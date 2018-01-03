Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»

Поступает новая информация об обстоятельствах и количестве жертв автокатастрофы, произошедшей в Перу.
Перуанская газета El Comercio со ссылкой на национальную полицию передает, что в ДТП с участием грузовика и автобуса погибли по меньшей мере 48 человек. Ранее сообщалось, что трагедия в районе Пасамайо унесла 36 жизней. Национальный институт гражданской обороны (INDECI) в своем Twitter подтверждает гибель 5 человек и сообщает о десятках пропавших без вести.
Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы. Это случилось на участке серпантина, который местные жители называют «поворотом дьявола» (Curva del Diablo) из-за его особой опасности. Дело в том, что трасса узкая, с резкими изгибами, к тому же не защищена отбойниками. После столкновения машин висячий мост через реку Апуримак обрушился, автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть со 100-метровой высоты.
Обстоятельства этой трагедии повторяют события романа «Мост короля Людовика Святого» американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, рассказывается о трагедии, случившейся в Перу в XVIII веке. В июле 1714 года между Лимой и Куско при обрушении висячего моста погибли 5 человек.
На месте ЧП сейчас идет спасательная операция, работа затруднена из-за прилива. Кроме того, к пляжу, на который упал автобус, нет подъезда. Пострадавших с тяжелыми травмами отправили в больницы на вертолетах.
#COEN #INDECI monitorea acciones de rescate tras colapso de puente colgante de Iapitari sobre el río Apurímac, en Kimbiri. Al momento 5 ahogados y decenas de desaparecidos @bomberosPE trabajan en la zona pic.twitter.com/IRSTSAE58y— INDECI (@indeciperu) 2 января 2018 г.
Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы. Это случилось на участке серпантина, который местные жители называют «поворотом дьявола» (Curva del Diablo) из-за его особой опасности. Дело в том, что трасса узкая, с резкими изгибами, к тому же не защищена отбойниками. После столкновения машин висячий мост через реку Апуримак обрушился, автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть со 100-метровой высоты.
Обстоятельства этой трагедии повторяют события романа «Мост короля Людовика Святого» американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, рассказывается о трагедии, случившейся в Перу в XVIII веке. В июле 1714 года между Лимой и Куско при обрушении висячего моста погибли 5 человек.
На месте ЧП сейчас идет спасательная операция, работа затруднена из-за прилива. Кроме того, к пляжу, на который упал автобус, нет подъезда. Пострадавших с тяжелыми травмами отправили в больницы на вертолетах.
Комментарии