В Финляндии выпустили приложение для отслеживания оленей на трассах

Первое в мире мобильное приложение, которое предупреждает водителей об оленях, появляющихся на автотрассах, сейчас тестируют в Финляндии. С каждым годом все больше этих животных гибнет под колесами, поэтому власти пытаются сократить число аварий. Идеей уже заинтересовались в соседних Швеции и Норвегии. Установить приложение смогут и российские водители.
Два человека в однокомнатном офисе почти без мебели и излишеств типа кулера спасают от гибели около тысячи оленей в год с помощью компьютеров и практического мышления. Везде свои традиции. В России водители моргают фарами, предупреждая об автоинспекторах, в Лапландии предупреждают о северных оленях, которые выходят на трассу. Четыре тысячи этих животных гибнут в год на дорогах Лапландии. Это серьезная проблема для местных жителей.
Ничейных оленей не бывает, все они кому-то принадлежат. Хозяина можно определить по коду, вырезанному ножом по краю уха. Кроме того, это не просто имущество, с финансовой точки зрения оленей можно сравнить с нефтью, это — основа благосостояния.
Ниилес Йоуни, представитель коренного народа саамов: «Мы шьем одежду и делаем жилища из оленьих шкур, сами на оленях не ездим, но катаем туристов, продаем мясо и покупаем себе снегоходы».
Четыре тысячи погибших на дорогах оленей в год — это очень много. Лучшие умы Лапландии ищут способ уберечь животных. Сначала пытались красить им рога светоотражающей краской, но олени ее быстро сдирали. Сейчас сделали новую попытку с использованием компьютерных технологий и социальных сетей. Ахти Лахтила разработал мобильное приложение «Олений колокольчик» по собственной инициативе. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.
Ничейных оленей не бывает, все они кому-то принадлежат. Хозяина можно определить по коду, вырезанному ножом по краю уха. Кроме того, это не просто имущество, с финансовой точки зрения оленей можно сравнить с нефтью, это — основа благосостояния.
Ниилес Йоуни, представитель коренного народа саамов: «Мы шьем одежду и делаем жилища из оленьих шкур, сами на оленях не ездим, но катаем туристов, продаем мясо и покупаем себе снегоходы».
Четыре тысячи погибших на дорогах оленей в год — это очень много. Лучшие умы Лапландии ищут способ уберечь животных. Сначала пытались красить им рога светоотражающей краской, но олени ее быстро сдирали. Сейчас сделали новую попытку с использованием компьютерных технологий и социальных сетей. Ахти Лахтила разработал мобильное приложение «Олений колокольчик» по собственной инициативе. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.
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