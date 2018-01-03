Ярославский пенсионер превратил заброшенное село в рай для туристов

В селе Толбухино Ярославской области в эти дни особенно оживленно. Один за другим туда прибывают автобусы с туристами, чтобы увидеть достопримечательности, количество которых на квадратный метр буквально зашкаливает. На 600 местных жителей приходится около 20 музеев. Все они появились благодаря стараниям пенсионера Владимира Столярова, который решил сделать родную глубинку новым культурным центром.

Владимир Столяров улыбкой отвечает на вопрос о том, откуда у него подлинные вещи первого российского императора.



Владимир Столяров, житель села Толбухино Ярославской области: «Если верить легенде, это подарок Петру I. Но специалисты говорят: не исключено, что это более старый шкаф из черного дуба. Посмотрите, как он тщательно выточен».



Петр I был в селе Толбухино 300 лет назад, но обычный пенсионер Владимир Столяров разыскал здесь его следы даже спустя века. Антиквар со стажем вышел на пенсию и открыл здесь целый музейный комплекс. В Толбухино теперь 19 музеев, как в Ватикане. Даже Петербург количеству галерей может позавидовать. В пересчете на один квадратный метр музеев в Толбухино больше, чем в Северной столице.



Пустая комната благодаря принесенным жителями предметам из личных коллекций превратилась в музей музыкальных инструментов. Есть еще музей связи и местной почты, где представлена вся история, начиная от телеграфа и заканчивая персональными компьютерами. Есть музей императорского фарфора с редкими образцами и даже музей чаепития, где без исторических сенсаций никак не обошлось. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Шамина.