В Новокузнецке школьники помогли слепому пенсионеру обрести собаку-поводыря

Александр Каширин из Новокузнецка поверил в чудеса благодаря местным школьникам и Деду Морозу, который лично поздравил 76-летнего пенсионера и подарил собаку-поводыря . Об таком презенте зимнего волшебника попросили сами ребята, как только узнали о смерти прежнего четвероногого друга Каширина.

Визит детей для 76-летнего Александра Фёдоровича — всегда праздник. Новокузнецкие школьники часто скрашивают одиночество незрячего пенсионера, который в последнее время из дома почти не выходит. Недавно умерла собака-поводырь, которая была глазами слепого дедушки. Сегодня гости пришли с благой вестью. Дед Мороз прислал их сообщить, что у пенсионера скоро появится новый четвероногий друг.



Каширин с трудом сдерживал эмоции и, кажется, не верил в это чудо. Письмо зимнему волшебнику дети написали сразу после того, как узнали о смерти собаки-поводыря, черного лабрадора по кличке Ульма. С ней Александр Фёдорович проводил все свое время, дома практически не сидел.



Ради счастья и комфорта пенсионера школьники готовы были и сами остаться без подарков. К исполнению мечты, помимо Деда Мороза, подключились Фонд социального страхования и Всероссийское общество слепых. Четвероногого спутника Александру Фёдоровичу отправят из российской школы подготовки собак-проводников.



Щенку предстоит немало поработать, чтобы стать настоящим профессионалом и поехать в Новокузнецк. Для начала он осваивает элементарные команды и никак не может оторваться от своей семьи. Пока пес живет в вольере со своими братьями и сестрами. Здесь ему предстоит 3 этапа тестирования. Как передает корреспондент Михаил Чебоненко, подготовка собаки-проводника — целая наука. Тех, кто к работе со слепыми не подходит, отправляют к зрячим хозяевам.