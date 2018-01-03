Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая

Грузовое судно потерпело крушение возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая. В результате ЧП пропали без вести десять человек. Еще троих удалось спасти.
По информации агентства Хinhua, причиной крушения судна «Чанпин» стало столкновение с другим грузовым судном, произошедшее утром в среду.
На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В зоне крушения работают десятки спасательных судов.
На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В зоне крушения работают десятки спасательных судов.
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