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    Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая

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    Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая

    Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая

    Грузовое судно потерпело крушение возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая. В результате ЧП пропали без вести десять человек. Еще троих удалось спасти.

    По информации агентства Хinhua, причиной крушения судна «Чанпин» стало столкновение с другим грузовым судном, произошедшее утром в среду.

    На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В зоне крушения работают десятки спасательных судов.

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