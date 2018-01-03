СМИ: Playboy может лишиться печатной версии

Издатели могут отказаться от выпуска печатной версии популярного мужского журнала Playboy. Окончательное решение пока не принято, но, как рассказал руководитель Playboy Enterprises Бен Кон, они серьезно задумались над этим вопросом.
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Бен Кон, руководитель Playboy Enterprises: «Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем „мир Playboy“, который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого».
В материале, опубликованном The Wall Street Journal, отмечается, что в последние годы печатная версия журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. А вот продажа прав на использование бренда другим фирмам приносит хороший доход. Речь идет, например, об изготовлении различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика, или об использовании наименования Playboy в названиях заведений. Именно таким сделкам, как пояснил Кон, и будет уделять основное внимание Playboy Enterprises.
Напомним, в сентябре 2017 года скончался основатель Playboy Хью Хефнер, владевший 35% акций в Playboy Enterprises. У него была договоренность с держателем контрольного пакета акций — компанией Rizvi Traverse, что печатная версия не перестанет выходить при его жизни. Кроме того, у него было право накладывать запрет на некоторые сделки. По информации WSJ, сейчас наследники основателя Playboy ведут переговоры о продаже доставшейся им доли Rizvi Traverse.
В материале, опубликованном The Wall Street Journal, отмечается, что в последние годы печатная версия журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. А вот продажа прав на использование бренда другим фирмам приносит хороший доход. Речь идет, например, об изготовлении различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика, или об использовании наименования Playboy в названиях заведений. Именно таким сделкам, как пояснил Кон, и будет уделять основное внимание Playboy Enterprises.
Напомним, в сентябре 2017 года скончался основатель Playboy Хью Хефнер, владевший 35% акций в Playboy Enterprises. У него была договоренность с держателем контрольного пакета акций — компанией Rizvi Traverse, что печатная версия не перестанет выходить при его жизни. Кроме того, у него было право накладывать запрет на некоторые сделки. По информации WSJ, сейчас наследники основателя Playboy ведут переговоры о продаже доставшейся им доли Rizvi Traverse.
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