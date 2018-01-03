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    На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек. ДТП, США, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек

    На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек

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    • Фото: @KDVR /twitter.com
    На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек

    На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек

    На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек
    • Фото: @KDVR /twitter.com

      • Сразу 35 автомобилей столкнулись на автомагистрали неподалеку от города Баффало, штат Нью-Йорк. По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек.

      Участниками крупного ДТП стали порядка 25 легковых автомобилей и около 10 грузовиков, передает ABC. Причиной аварии стали плохие погодные условия: снежные занос и плохая видимость.

      В данный момент известно об одном погибшем в результате ДТП. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.

      Напомним, в Баффало с 26 декабря по 5 января проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

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