На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек

Сразу 35 автомобилей столкнулись на автомагистрали неподалеку от города Баффало, штат
Нью-Йорк. По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек.
Участниками крупного ДТП стали порядка 25 легковых автомобилей и около 10 грузовиков, передает ABC. Причиной аварии стали плохие погодные условия: снежные занос и плохая видимость.
В данный момент известно об одном погибшем в результате ДТП. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в Баффало с 26 декабря по 5 января проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.
В данный момент известно об одном погибшем в результате ДТП. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в Баффало с 26 декабря по 5 января проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.
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