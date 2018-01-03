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    Пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

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    Пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

    Пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

    Пантера набросилась на смотрителя частного зверинца, зашедшего в вольер, чтобы покормить ее. От полученных травм мужчина скончался.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области: «В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину».

    По предварительной информации, пантера перегрызла мужчине горло, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После этого она сбежала из вольера. Только спустя несколько часов животное удалось поймать.

    По факту случившегося проводится проверка.

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