Пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

Пантера набросилась на смотрителя частного зверинца, зашедшего в вольер, чтобы покормить ее. От полученных травм мужчина скончался.
Пресс-служба ГУ МВД по Московской области: «В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину».
По предварительной информации, пантера перегрызла мужчине горло, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После этого она сбежала из вольера. Только спустя несколько часов животное удалось поймать.
По факту случившегося проводится проверка.
По предварительной информации, пантера перегрызла мужчине горло, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После этого она сбежала из вольера. Только спустя несколько часов животное удалось поймать.
По факту случившегося проводится проверка.
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