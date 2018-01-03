Вокруг посольства РФ в Иране усилили меры безопасности

Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности
из-за беспорядков. Внутри посольства также «действуют некоторые ограничения на выезд».
В посольстве подтвердили, что дипломатическая полиция усилила меры безопасности. Вокруг диппредставительства наблюдаются усиленные кордоны, передает ТАСС.
При этом, по словам представителя посольства, ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная».
Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Жертвами столкновений стали порядка 20 человек.
Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.
Сегодня постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты намерены созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с происходящим в Иране.
При этом, по словам представителя посольства, ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная».
Сегодня постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты намерены созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с происходящим в Иране.
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