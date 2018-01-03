О’кей! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
О’кей! 16+
    •  

    Вокруг посольства РФ в Иране усилили меры безопасности

    комментировать

    Вокруг посольства РФ в Иране усилили меры безопасности

    Вокруг посольства РФ в Иране усилили меры безопасности

    Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности из-за беспорядков. Внутри посольства также «действуют некоторые ограничения на выезд».

    В посольстве подтвердили, что дипломатическая полиция усилила меры безопасности. Вокруг диппредставительства наблюдаются усиленные кордоны, передает ТАСС.

    При этом, по словам представителя посольства, ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная».

    Напомним, антиправительственные акции протеста продолжаются в иранских городах с 28 декабря. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией и руководством государства. Жертвами столкновений стали порядка 20 человек.

    Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами страны, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. Дональд Трамп же выразил поддержку протестующим. Российский МИД в этой связи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана.

    Сегодня постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты намерены созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с происходящим в Иране.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru