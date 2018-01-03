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    Число жертв ДТП с автобусом в Перу возросло до 36

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    • Фото: @Minsa_Peru /twitter.com
    Число жертв ДТП с автобусом в Перу возросло до 36

    Число жертв ДТП с автобусом в Перу возросло до 36

    Число жертв ДТП с автобусом в Перу возросло до 36
  • Фото: @Minsa_Peru /twitter.com

    • Не менее 36 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

    Министерство здравоохранения Перу: «К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шесть пострадали».


    На месте аварии продолжают работать медики и спасатели.

    Ранее сообщалось, что автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовиком на участке серпантина, известном как «Поворот дьявола», и упал в пропасть с высоты около 100 метров. Первоначально сообщалось о 25 жертвах аварии.

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