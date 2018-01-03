Число жертв ДТП с автобусом в Перу возросло до 36

Не менее 36 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
Министерство здравоохранения Перу: «К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шесть пострадали».
На месте аварии продолжают работать медики и спасатели.
Ранее сообщалось, что автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовиком на участке серпантина, известном как «Поворот дьявола», и упал в пропасть с высоты около 100 метров. Первоначально сообщалось о 25 жертвах аварии.
#MinsaEsAcción— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 января 2018 г.
El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.
► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td
На месте аварии продолжают работать медики и спасатели.
Ранее сообщалось, что автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовиком на участке серпантина, известном как «Поворот дьявола», и упал в пропасть с высоты около 100 метров. Первоначально сообщалось о 25 жертвах аварии.
Комментарии