Автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть в Перу

Не менее 25 человек стали жертвами аварии с автобусом, произошедшей в 70 километрах от перуанской столицы Лимы.
Автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовиком на участке серпантина, известном как «Поворот дьявола», передает телеканал Canal N со ссылкой на представителя местной полиции. В результате аварии автобус рухнул в пропасть с высоты около 100 метров.
Дино Эскудеро, представитель полиции: «Погибших больше 25, но точных данных у нас пока нет».
На месте аварии продолжается спасательная операция. Она осложняется трудноступностью места, где находится автобус.
Дино Эскудеро, представитель полиции: «Погибших больше 25, но точных данных у нас пока нет».
На месте аварии продолжается спасательная операция. Она осложняется трудноступностью места, где находится автобус.
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