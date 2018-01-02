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    Автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть в Перу

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    • Фото: @NBbreaking /twitter.com
    Автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть в Перу

    Автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть в Перу

    Автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть в Перу
  • Фото: @NBbreaking /twitter.com

    • Не менее 25 человек стали жертвами аварии с автобусом, произошедшей в 70 километрах от перуанской столицы Лимы.

    Автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовиком на участке серпантина, известном как «Поворот дьявола», передает телеканал Canal N со ссылкой на представителя местной полиции. В результате аварии автобус рухнул в пропасть с высоты около 100 метров.

    Дино Эскудеро, представитель полиции: «Погибших больше 25, но точных данных у нас пока нет».

    На месте аварии продолжается спасательная операция. Она осложняется трудноступностью места, где находится автобус.

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