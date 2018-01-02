В Твери пьяный мужчина погиб, спускаясь по простыням с 10-го этажа

Житель Твери погиб, пытаясь спуститься с
10-го этажа многоквартирного дома по связанным простыням. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.
По информации следователей, 1 января мужчина, находясь в своей квартире на 10-м этаже многоквартирного дома, связал несколько простыней и полотенец, и попытался спуститься по импровизированной веревке на улицу. Во время спуска он сорвался.
Пресс-служба Следственного управления СКР по региону: «От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия».
Местное издание Tverigrad отмечает, что погибший — 37-летний безработный. Он, предположительно, несколько недель находился в запое. Чтобы перекрыть мужчине доступ к спиртному, супруга заперла его в квартире.
Пресс-служба Следственного управления СКР по региону: «От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия».
Местное издание Tverigrad отмечает, что погибший — 37-летний безработный. Он, предположительно, несколько недель находился в запое. Чтобы перекрыть мужчине доступ к спиртному, супруга заперла его в квартире.
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