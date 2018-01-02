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    В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом. ДТП, Италия, грузовики, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

    В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

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    В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

    В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

    В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

      Шесть человек стали жертвами аварии с участием бензовоза, грузовика и легкового автомобиля в Италии. Среди погибших есть дети.

      Авария произошла сегодня на автомагистрали A21 между Турином и Брешией. После столкновения автоцистерна загорелась, сообщает ANSA.


      В результате ДТП погибли пять пассажиров легковушки и водитель одного из грузовиков. Среди погибших двое детей.

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