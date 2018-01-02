В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

Шесть человек стали жертвами аварии с участием бензовоза, грузовика и легкового автомобиля в Италии. Среди погибших есть дети.
Авария произошла сегодня на автомагистрали A21 между Турином и Брешией. После столкновения автоцистерна загорелась, сообщает ANSA.
В результате ДТП погибли пять пассажиров легковушки и водитель одного из грузовиков. Среди погибших двое детей.
l’impressionante incendio di oggi pomeriggio in #A21 tra #Piacenza e #Brescia nel video di un lettore… https://t.co/V3vFNl5hhk— Piacenza Sera (@PiacenzaSera) 2 января 2018 г.
В результате ДТП погибли пять пассажиров легковушки и водитель одного из грузовиков. Среди погибших двое детей.
Комментарии