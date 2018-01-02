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    Спикер парламента Молдавии вместо Додона подпишет указы о назначении министров

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    • Фото: Reuters © 2018, Matthias Williams
    Спикер парламента Молдавии вместо Додона подпишет указы о назначении министров

    Спикер парламента Молдавии вместо Додона подпишет указы о назначении министров

    Спикер парламента Молдавии вместо Додона подпишет указы о назначении министров
  • Фото: Reuters © 2018, Matthias Williams

    • Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Игоря Додона, постановив, что его право назначать новых членов правительства временно переходит к председателю парламента или премьер-министру.

    После оглашения решения Конституционного суда Молдавии спикер парламента Андриан Канду заявил, что подпишет вместо президента Игоря Додона указы о назначении новых членов кабмина, передает ТАСС.

    Андриан Канду: «В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге».

    Сам президент Игорь Додон считает решение Конституционного суда незаконным. По его мнению, происходящее свидетельствует о «позорном и вызывающем сожалении падении государства, претендующего на роль демократического».

    В конце прошлого года Демпартия, обладающая большинством в парламенте, предложила заменить ряд министров. Президент утвердил отставки, но отказался подписывать указы о назначениях на освободившиеся должности кандидатур, предложенных парламентом. В результате группа депутатов обратилась в Конституционный суд.

    Это уже второй раз, когда полномочия Додона временно переходят к спикеру парламента. В прошлый раз, пока действовал статус «недееспособности президента», Андриан Конду назначил нового министра обороны.

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