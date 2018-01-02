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    Двоих россиян схватили при попытке украсть украшения с елки в центре Риги

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    Двоих россиян схватили при попытке украсть украшения с елки в центре Риги

    Двоих россиян схватили при попытке украсть украшения с елки в центре Риги

    Двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Рижской муниципальной полиции, «работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу».

    Информацию о нарушителях передали экипажу полиции. Заметив приближение правоохранителей, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Вскоре выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет. Молодых людей доставили Госполицию.

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