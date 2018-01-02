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    Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране

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    • Фото: Reuters © 2018, Mohamed Abd El Ghany
    Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране

    Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране

    Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране
  • Фото: Reuters © 2018, Mohamed Abd El Ghany

    • Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси подписал указ, который продляет режим чрезвычайного положения в стране на три месяца.

    Указ президента был опубликован сегодня в официальных египетских газетах. Согласно этому документу, режим чрезвычайного положения «продлевается на всей территории Египта, начиная с часа ночи субботы, 13 января 2018 года», передает РИА Новости.

    Согласно указу, вооруженные силы и правоохранительные органы наделяются всеми полномочиями для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности. Кроме того, за нарушение приказов президента во время действия режима чрезвычайного положения грозит тюремное заключение.

    Напомним, чрезвычайное положение в Египте было введено на три месяца в апреле минувшего года после кровавых терактов в церквях городов Танта и Александрия. После этого режим чрезвычайного положения продлевался дважды.

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