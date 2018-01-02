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    Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

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    Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

    Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

    Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова
  • Фото: rusudrama.lt

    • В Вильнюсе после тяжелой болезни на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова. О смерти актрисы сообщил Русский драматический театр Литвы (РДТЛ), где она служила основную часть своей творческой жизни.

    Родившаяся в 1964 году на Украине Майорова в 1964–1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967–1991 годах — актрисой РДТЛ в Вильнюсе, где сыграла почти 40 ролей.

    Майорова снималась и в кино. Наиболее яркой была ее роль в фильме «Смилуйся над нами». В этой исторической драме 1978 года, созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом, Майорова сыграла одну из основных ролей — матери.

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