Женщина и двое детей погибли в частном доме под Рязанью

Женщина и двое детей погибли, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Ряжск Рязанской области.
По информации СУ СК РФ по Рязанской области, тела женщины, ее дочери 2012 года рождения и сына 2015 года рождения были найдены сегодня днем в частном доме в Ряжске.
По предварительным данным, смерть женщины и ее детей наступила от отравления угарным газом. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.
По предварительным данным, смерть женщины и ее детей наступила от отравления угарным газом. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.
Комментарии