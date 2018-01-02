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    Женщина и двое детей погибли в частном доме под Рязанью

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    Женщина и двое детей погибли в частном доме под Рязанью

    Женщина и двое детей погибли в частном доме под Рязанью

    Женщина и двое детей погибли, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Ряжск Рязанской области.

    По информации СУ СК РФ по Рязанской области, тела женщины, ее дочери 2012 года рождения и сына 2015 года рождения были найдены сегодня днем в частном доме в Ряжске.

    По предварительным данным, смерть женщины и ее детей наступила от отравления угарным газом. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.

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