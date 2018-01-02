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    В Воронеже мужчина ранил ножом двоих полицейских и скрылся

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    • Фото: Типичный Воронеж / vk.com
    В Воронеже мужчина ранил ножом двоих полицейских и скрылся

    В Воронеже мужчина ранил ножом двоих полицейских и скрылся

    В Воронеже мужчина ранил ножом двоих полицейских и скрылся
  • Фото: Типичный Воронеж / vk.com

    • Двое стражей порядка получили ножевые ранения, когда пытались задержать подозреваемого в преступлении.

    Следственный комитет по Воронежской области возбудил дело после нападения мужчины на двоих полицейских.

    По версии следствия, 1 января полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в преступлении, совершённом в центральной части Воронежа. О каком именно преступлении идет речь, в ведомстве не уточнили. Правоохранители собирались доставить мужчину в отделение. Но подозреваемый оказал сопротивление, в итоге один из полицейских был ранен ножом в предплечье, а второй получил удар в область виска.

    Оба пострадавших правоохранителя госпитализированы. Подозреваемый скрылся — его разыскивают. За нападение на стражей порядка мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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