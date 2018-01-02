Школа Санта-Клаусов: секреты подготовки рождественских волшебников

Стать по-настоящему хорошим Санта-Клаусом нелегко. Просто быть добрым и участливым недостаточно. Нужно еще обрасти жирком, приобрести хорошие манеры и потратиться на экипировку, а стоит она немало. Корреспондент НТВ Лиза Герсон побывала в лондонской школе Санта-Клаусов .

На обучение в школу Санта-Клаусов принимаются мужчины в расцвете сил, с добрыми глазами, седой бородой и в меру упитанные. При дефиците объема на помощь приходит резина. Накладной живот скрывает спецодежда.



Джеймс Ловелль, директор школы Санта-Клаусов: «Наши костюмы дорогие, стоят 1000 фунтов каждый. Но эти траты необходимы, потому что Санта-Клаус должен выглядеть безупречно».



Глубокий сильный голос подделать сложнее, чем складки на животе. Голос, походку, как и усы, ставит профессиональный педагог и британский министр веселья Джеймс Ловелль.



В Англии вызывают Сант на дом только самые богатые — лорды и землевладельцы. Дети из других классов встречаются со сказкой в гроте. Его водружают в супермаркете для стимуляции торговли. Пропускная способность Санты — один ребенок в три минуты. Соответственно, разговор не должен затягиваться. Такие привычные в Англии салонные темы, как Brexit, дождь или «русские хакеры», не подходят. Санте нельзя спрашивать у ребенка его имя и нужно уметь вытянуть из него загаданное желание.



Джеймс Ловелль: «Санта должен быть уверен в себе и уметь поддержать светский разговор, повторить имена оленей в упряжке или обсудить, есть ли в доме, где живет ребенок, дымоход, по которому Санта может к нему спуститься».



Санта-Клаус, в отличие от Деда Мороза, не интересуется оценками ребенка и не просит прочитать стихи. За три минуты человека не воспитать и культурный уровень не поднять. Санте достаточно произвести на ребенка впечатление, ведь впечатление от некоторых встреч, даже самых коротких, остается на всю жизнь.