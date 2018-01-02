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    Поклонская назвала цель своей жизни

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    • Фото: Наталья Поклонская / facebook.com
    Поклонская назвала цель своей жизни

    Поклонская назвала цель своей жизни

    Поклонская назвала цель своей жизни
  • Фото: Наталья Поклонская / facebook.com

    • Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что стало поводом для гордости в минувшем году и какая у нее цель в жизни.

    По словам бывшего прокурора Крыма, в 2017-м ее поводом для гордости стало то, что она могла помочь многим людям. А своей главной целью в жизни Наталья Поклонская назвала счастье, но не только ее личное. Об этом она рассказала в интервью RT.

    Наталья Поклонская: «Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».

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