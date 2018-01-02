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    Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

    Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

    Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Российский боксер Александр Поветкин по итогам декабря взобрался на вершину рейтинга тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

    В декабре Поветкин единогласным решением судей победил румына Кристиана Хаммера в поединке за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. После этой победы россиянин стал официальным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа, которому в настоящее время принадлежит пояс суперчемпиона WBA.

    С января Поветкин вернется в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), который отменил дисквалификацию спортсмена. Ранее в свои рейтинги Поветкина вернули известный журнал о мире бокса The Ring и Международная боксерская федерация (IBF).

    Промоутер спортсмена Андрей Рябинский ранее подчеркивал, что это первый случай в истории бокса, когда спортсмен выбирается из столь серьезных проблем.

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