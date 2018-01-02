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    ЦИК принял документы от кандидата в президенты Воловик

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    • Фото: Группа Инициативных Дольщиков / youtube.com
    ЦИК принял документы от кандидата в президенты Воловик

    ЦИК принял документы от кандидата в президенты Воловик

    ЦИК принял документы от кандидата в президенты Воловик
  • Фото: Группа Инициативных Дольщиков / youtube.com

    • Российский Центризбирком принял документы по выдвижению кандидатом в президенты РФ от Татьяны Воловик, которая борется за права обманутых дольщиков, она идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.

    Как сообщил РИА Новости член ЦИК, секретарь рабочей группы по приему документов Евгений Шевченко, «сегодня Центральная избирательная комиссия приняла документы от кандидата Татьяны Воловик, которая выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения».

    Ранее инициативная группа избирателей, в состав которой вошли 600 обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья, поддержала самовыдвижение Воловик на предстоящих выборах. Согласно представленным в ЦИК данным, кандидат временно не работает, сама она родом из Красноярска, сейчас живет в Москве.

    Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.

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