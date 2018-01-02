ЦИК принял документы от кандидата в президенты Воловик

Российский Центризбирком принял документы по выдвижению кандидатом в президенты РФ от Татьяны Воловик, которая борется за права обманутых дольщиков, она идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
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Как сообщил РИА Новости член ЦИК, секретарь рабочей группы по приему документов Евгений Шевченко, «сегодня Центральная избирательная комиссия приняла документы от кандидата Татьяны Воловик, которая выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения».
Ранее инициативная группа избирателей, в состав которой вошли 600 обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья, поддержала самовыдвижение Воловик на предстоящих выборах. Согласно представленным в ЦИК данным, кандидат временно не работает, сама она родом из Красноярска, сейчас живет в Москве.
Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.
Ранее инициативная группа избирателей, в состав которой вошли 600 обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья, поддержала самовыдвижение Воловик на предстоящих выборах. Согласно представленным в ЦИК данным, кандидат временно не работает, сама она родом из Красноярска, сейчас живет в Москве.
Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.
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