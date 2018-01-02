Новогодние мероприятия в Москве посетили более 4 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в массовых новогодних мероприятиях в столице приняли участие более 4 млн человек.
Судя по сообщению градоначальника в Twitter, для прогулок москвичи чаще других выбирают Тверскую улицу, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» и парки культуры.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве продлится до 14 января, он проходит на 83 городских площадках.
Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Тверскую, площадки фестиваля #ПутешествиевРождество, парки культуры за два дня посетили уже больше 4-х миллионов человек. pic.twitter.com/WKBln4mDR7— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 января 2018 г.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве продлится до 14 января, он проходит на 83 городских площадках.
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