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    Новогодние мероприятия в Москве посетили более 4 млн человек

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Новогодние мероприятия в Москве посетили более 4 млн человек

    Новогодние мероприятия в Москве посетили более 4 млн человек

    Новогодние мероприятия в Москве посетили более 4 млн человек
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в массовых новогодних мероприятиях в столице приняли участие более 4 млн человек.

    Судя по сообщению градоначальника в Twitter, для прогулок москвичи чаще других выбирают Тверскую улицу, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» и парки культуры.




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    Бесснежная Москва встретила год Собаки салютами и уличными спектаклями
    Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве продлится до 14 января, он проходит на 83 городских площадках.

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