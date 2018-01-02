Суд арестовал беглого саратовского заключенного, убившего многодетную мать

В Саратовской области Энгельский суд арестовал Сергея Дубовицкого, который сбежал из колонии и убил свою многодетную супругу.
43-летний Сергей Дубовицкий сбежал из колонии в Саратовской области 29 декабря и отправился в село Квасниковка, где находилась его жена. Незадолго до этого супруга сообщила ему о желании развестись. Беглец зарезал ее.
В течение суток он был задержан. По решению суда Сергей Дубовицкий арестован на два месяца, передает РИА Новости. Ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство». Вину он признал полностью. Также на него завели дело по статье «Побег из места лишения свободы», которое передали для расследования в органы СК.
У убитой женщины осталось восемь детей, шесть из них — совместные с Дубовицким. Всех детей поместили в реабилитационный центр, где с ними работают психологи.
Дубовицкий отбывал наказание за драку с поножовщиной. Он серьезно ранил односельчанина. Тогда он был приговорен к пяти годам. На момент побега ему оставалось отбыть один год и семь месяцев.
В течение суток он был задержан. По решению суда Сергей Дубовицкий арестован на два месяца, передает РИА Новости. Ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство». Вину он признал полностью. Также на него завели дело по статье «Побег из места лишения свободы», которое передали для расследования в органы СК.
У убитой женщины осталось восемь детей, шесть из них — совместные с Дубовицким. Всех детей поместили в реабилитационный центр, где с ними работают психологи.
Дубовицкий отбывал наказание за драку с поножовщиной. Он серьезно ранил односельчанина. Тогда он был приговорен к пяти годам. На момент побега ему оставалось отбыть один год и семь месяцев.
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