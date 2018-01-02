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    Штормовой ветер во Франции поднял в воздух курятник и бросил на автостраду

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    • Фото: @XavLeVig / twitter.com
    Штормовой ветер во Франции поднял в воздух курятник и бросил на автостраду

    Штормовой ветер во Франции поднял в воздух курятник и бросил на автостраду

    Штормовой ветер во Франции поднял в воздух курятник и бросил на автостраду
  • Фото: @XavLeVig / twitter.com

    • Накануне Франция оказалась во власти непогоды. В западной части страны, где скорость штормового ветра достигала 38 м/с, было нарушено электроснабжение 40 тысяч жилых зданий. Кроме того, буря привела к необычным инцидентам.

    В регионе Бретань, неподалеку от муниципалитета Банналек, ветер поднял в воздух курятник весом в несколько тонн. Курятник пролетел более 500 метров и рухнул на автостраду, перегородив проезжую часть.

    К счастью, в результате этого инцидента автомобилисты и их пассажиры не пострадали. Для кур неожиданный полет тоже закончился благополучно. Владелец курятника отбуксировал его на место с помощью трактора, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Также в тот же день во время бури была сломана 60-метровая мачта ветряного электрогенератора в департаменте Вандея. Установка, вес которой достигает 260 тонн, рухнула в поле. Примечательно, что были приняты меры безопасности: 40-метровый винт электрогенераторы был застопорен и повернут параллельно воздушному потоку.

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